Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: NDR 2020)

Zwei Paare treffen sich in einem Haus im Wald mit ungewöhnlichem Ziel: Sie wollen die Grenzen ihrer Beziehungen auflösen. Dadurch gerät vieles in Bewegung, vor allem in Sigrid, der Ich-Erzählerin. Reisen muss nichts Äußerliches sein ... Die in Bückeburg geborene Schriftstellerin Lisa Kreißler hat Theater- und Medienwissenschaften, Psychologie und Nordische Philologie studiert. Vor allem mit ihren Romanen "Blitzbirke" und "Das vergessene Fest" hat sie auf sich aufmerksam gemacht. 2018 erhielt sie den Nicolas-Born-Debütpreis. Ihre Erzählung "Das intime Theater" lenkt den Blick auf die Weiten im Inneren.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.