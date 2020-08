„Die Palliativmedizin will den Menschen so begleiten, dass er seinen Blick langsam wenden kann – weg von der Aussicht, sterben zu müssen, hin zum Augenblick, zum Hier und Jetzt“, sagt Professorin Claudia Bausewein. Die 55-Jährige ist eine führende Palliativmedizinerin in Deutschland. Im Gespräch geht es um Grenzen und Chancen der Palliativmedizin und warum sie nicht ausschließlich für Sterbende in Frage kommt. mehr...