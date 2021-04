Dagmar Berghoff war bis zur Jahrestausendwende in Deutschland so bekannt wie heute Angela Merkel oder Günther Jauch. Als Sprecherin der Tagesschau hat sie den Zuschauern in der ARD die Nachrichten präsentiert. An Silvester 1999 hat sich Dagmar Berghoff mit ihrer letzten Tagesschau verabschiedet. 20 Jahre danach trifft Marco Schreyl die ehemalige Chefsprecherin in Hamburg, um mit ihr über die Zeit vor, während und nach der Tagesschau zu sprechen und über Verluste, Neuanfänge und Chancen im Leben.



Das Gespräch steht anschließend unter www.ardradiofestival.de zum Download zur Verfügung.