Ja, ich mache mit bei #zuLAUT!

Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden müssen.

Ihre persönlichen Daten (werden nicht veröffentlicht)

Name* Vorname* E-Mail*

Hier ist es zu laut:

PLZ*

Ort*

Straße*

Hausnummer*

Datum der eigenen Messung (optional)

Uhrzeit der Messung

Dauer der Messung

Verwendete Mess-App

Schallpegel in dBA

Kommentar (wenn dieser nicht veröffentlicht werden soll, bitte vermerken)* Sie können noch maximal 2500 Zeichen eingeben.

Bitte laden Sie hier Ihr Video vom Straßenverkehr hoch (falls vorhanden). Das Video sollte nicht länger als 30 Sekunden sein. Der Upload darf 47 MB nicht überschreiten.



Teilnahmebedingungen

Ich versichere, dass das eingereichte Bildmaterial frei von Rechten Dritter ist und uneingeschränkt genutzt werden kann. Ich besitze alle urheberrechtlichen Befugnisse daran. Ich versichere weiter, dass durch eine Veröffentlichung des Videos keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden. Sollten Dritte in Zusammenhang mit der Verwendung des Videomaterials durch den SWR oder von ihm beauftragter Personen dennoch Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stelle ich den SWR und die von ihm beauftragten Personen von allen Ansprüchen frei.

Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Die Entscheidung der Redaktion und die Regeln des Auswahlverfahrens sind nicht anfechtbar. Ich bin damit einverstanden, dass der SWR mich ggf. für Rückfragen zu meiner Einsendung per E-Mail kontaktiert.

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben.



Datenschutzerklärung

Die hier eingegebenen Daten werden ausschließlich für die Aktion #zuLAUT erhoben und spätestens 6 Monate nach Ablauf der Aktionsverweildauer gelöscht.



Eine Weiterverarbeitung der Daten findet nur in anonymisierter Form statt. Auch eine Veröffentlichung der Informationen z.B. auf einer interaktiven Karte findet nur in anonymisierter Form statt (ohne Name/Vorname/E-Mailadresse). Bitte beachten Sie hierzu auch die Datenschutzerklärung des SWR. [mehr...]



Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen und willige in die Datenschutzerklärung ein.*

Sicherheitsabfrage

Bitte geben Sie Ihre Anwort als Text oder Zahl in das entsprechende Feld ein.