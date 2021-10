Schornsteinfeger Tim: "Leute freuen sich, wenn sie mich sehen"

per Mail teilen

Schornsteinfeger Tim aus der Nähe von Kaiserslautern klettert nicht nur auf Dächer, sein Beruf bietet deutlich mehr: Er muss sich zum Beispiel auch in Energieberatung auskennen.

Tim findet aber auch: Neben Fachwissen und handwerklicher Begabung muss man als Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin vor allem gut mit Menschen können und empathisch sein. Sein Gehalt findet er total ok. Und seine schönste Belohnung nach einem anstrengenden Arbeitstag in engen Kellern und an schmutzigen Kaminen: eine Dusche.



Mehr Infos zum Beruf: