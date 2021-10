Hörakustikerin Vivien spricht mit Alex über riesige Ohrläppchen, glückliche Kunden und ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Hörgeräten.

Vivien hatte selbst eine Hörminderung als sie klein war. Ein Hörakustiker hat ihr damals geholfen - er ist heute ihr Chef. Ihre Ausbildung hat Vivien wie alle Hörakustiker in Lübeck gemacht - weit weg von ihrer Heimat Emmendingen. Ihr Gehalt findet sie völlig in Ordnung. Am meisten mag sie an ihrem Job, dass sie Menschen Lebensqualität zurückgeben kann.

