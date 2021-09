per Mail teilen

Katzen aufpäppeln, Kaninchenmägen entleeren, Knochenbrüche bei Hunden operieren: Tierärztin Charlotte aus Gaggenau liebt ihren abwechslungsreichen Job.

Neben den Tieren muss sie sich auch um deren Besitzer*innen kümmern. Das ist manchmal die schwierigere Aufgabe. Bis zu hundert tierische Patienten kommen jeden Tag in die Kleintierklinik, in der Charlotte arbeitet. Die Tage sind lang und anstrengend. Trotzdem macht Charlotte genau das, was sie schon immer wollte.

Mehr Infos zum Beruf: