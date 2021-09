per Mail teilen

TRIGGERWARNUNG In dieser Folge geht es um Themen wie Suizid, selbstverletzendes Verhalten und Verwahrlosung.

Dennis ist Sozialarbeiter und leitet eine Wohngruppe für verhaltensauffällige Jugendliche. In seinem Job ist es normal, regelmäßig an die Grenzen zu kommen.

Egal ob eingetretene Türen, Ärger mit der Polizei oder psychische Probleme, Dennis versucht die Nerven zu behalten. Er will für „seine“ Kinder jemand sein, auf den sie sich verlassen können. Durch die enge emotionale Bindung zur Wohngruppe ist das Abschalten in der Freizeit aber manchmal gar nicht so einfach.

Mehr Infos zum Beruf: