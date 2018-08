Yascha Mounk, Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Erforscht Populismus-Trends weltweit

Yascha Mounk kommt aus München und lebt in den USA. Er lehrt politische Theorie und vergleichende Politik an der Harvard-Universität und leitet das Tony-Blair-Institut für Globale Veränderung in London. Und er schreibt: Für die New York Times, die ZEIT und die FAZ. Mounk ist Experte in Sachen Populismus, deshalb heißt sein aktuelles Buch "Der Zerfall der Demokratie". Auch für Deutschland ist seine Prognose düster. Die herrschende politische Klasse in Deutschland sei "vorstellungslos, stümperhaft und feige". Der Kanzlerin hält er "politischen Nihilismus" vor.