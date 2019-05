Und der Hybrid Toyota Prius mit ebenfalls 67 Dezibel. Der lauteste Sportwagen (Porsche Carrera GT) ist also mehr als sechsmal so laut - acht Dezibel - wie der Prius oder der Ampera (Quelle: Kraftfahrtbundesamt, Neuzulassungen 2017, Fahrgeräusch in dB (A)).

