Verursacht wird die Chronic-Wasting-Disease (zu deutsch: Chronische Auszehrungskrankheit) nicht durch Bakterien oder Viren, sondern durch fehlgebildete Eiweiße, sogenannte Prionen. Damit ist sie verwandt mit der als Rinderwahn bezeichneten Tierseuche BSE. Bei beiden Krankheiten kommt es zu einer schwammartigen Veränderung des Gehirns. Ob auch Menschen sich mit Chronic-Wasting-Disease anstecken können, sei laut Christine Fast vom Friedlich-Loeffler-Institut noch nicht eindeutig zu beantworten. Übertragbar sei die Krankheit in erster Linie aber innerhalb der jeweils betroffenen Spezies. Das Risiko der Übertragbarkeit auf den Menschen sei also sehr gering, ein solcher Fall sei bislang auch noch kein einziges Mal aufgetreten, so Christiane Fast.

Die Chronic-Wasting-Disease ist schon seit den 1960er Jahren bekannt. Erste Fälle waren in Nordamerika aufgetreten, wo vor allem die Bundesstaaten Colorado und Wyoming betroffen waren. Später breitete sich die Krankheit auch in Kanada und in Südkorea aus, bevor 2016 die ersten erkrankten Tiere in Europa gefunden worden. Betroffen waren etwa 20 Rentiere und Elche in Norwegen, sagt Christine Fast. In den USA seien laut Medienberichten mittlerweile in mindestens 24 Bundesstaaten Fälle der Chronic-Wasting-Disease registriert worden.