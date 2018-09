Die Wissenschaftler stützen sich auf einen Fund aus der Toskana, und einen aus Österreich. Dort, in Kärnten, wurden schon 1953 Zähne eines frühen Menschenaffen gefunden. Diese Zähne, das zeigte die neue Untersuchung, waren von Karies im fortgeschrittenen Stadium befallen. „Für uns war das eine Überraschung“, erklärt die Leiterin der Studie, Madelaine Böhme vom Senckenberg Zentrum für Menschliche Evolution in Tübingen . Bisher glaubten Forscher, die Menschen würden erst seit Beginn des Getreideanbaus vor 10.000 Jahren unter Karies leiden. „Seit dieser Zeit wurde mehr gekochte Stärke verzehrt“, sagt Böhme. Doch ihren neuen Untersuchungen zufolge gab es Karies schon bei Dryopithecus carinthiacus, einem 12 Millionen Jahren alten europäischen Menschenaffen.

Doch diese Lebensmittel waren im Winter nicht verfügbar. „Um diese Hungerperiode zu überstehen, mussten unsere Vorfahren Fettreserven anlegen“, erläutert der Chemiker Gregor Uhlig vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Und Fruchtzucker, wie er in den genannten Früchten vorkommt, kann diesen Effekt verstärken.



Und so kommt an dieser Stelle das Fett ins Spiel und damit der zweite Fund, ein 8 Millionen Jahre altes Menschaffen-Skelett aus der Toskana – es zeigt weißes Fettgewebe, wie es heutige Menschen auch haben. Schon diese Primaten konnten also für die mageren Monate Fettreserven anlagern – damals ein Überlebensvorteil, im heutigen Nahrungsüberangebot eine Mitursache für Fettleibigkeit.