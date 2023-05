Zahl adipöser Kinder im Südwesten nimmt stark zu

Die Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen ist bundesweit enorm gestiegen. Hierzulande gibt es etwa ein Fünftel mehr Kinder mit krankhaftem Übergewicht als noch vor zehn Jahren.

Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Barmer Arztreport. Ein Mitauslöser ist möglicherweise die Corona-Pandemie. Beim Zuwachs in Süddeutschland liegt Baden-Württemberg ganz hinten. Dort hat die Zahl der krankhaft dicken Kinder zwischen 2011 und 2021, dem letzten Erhebungszeitraum, nur um 14 Prozentpunkte zugenommen. Inzwischen sind in Baden-Württemberg mehr als 3 Prozent aller Kinder zu dick – in absoluten Zahlen: fast 49.000.

Zahl adipöser Kinder auch im Südwesten gestiegen

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl um ein Drittel gestiegen – auf knapp 22.000. Dort sind insgesamt 3,8 Prozent der Kinder krankhaft übergewichtig. In Bayern und Hessen ist der Anteil der adipösen Kinder insgesamt gesehen geringer. Aber auch in Bayern gab es ein Viertel mehr Fälle und in Hessen einen Anstieg um 16 Prozentpunkte.

Adipositas unter Jungen verbreiteter als unter Mädchen

Betroffen sind grundsätzlich mehr Jungen als Mädchen. In den nördlichen Bundesländern liegen die Zahlen höher als im Süden. Die Ursachen können durch die Statistiken nicht belegt werden, haben aber sehr wahrscheinlich mit der Corona Pandemie zu tun. Unter anderem kein Schulsport, kein Sport im Verein – dazu Kontaktbeschränkungen – heißt: zu wenig Bewegung.

Übergewicht erhöht das Risiko für Diabetes oder Bluthochdruck

Die Barmer in Baden Württemberg verweist auf gesundheitliche Probleme wie Diabetes oder Bluthochdruck, die durch Übergewicht ausgelöst werden können. Zudem würden dicke Kinder oft gemobbt. Übergewicht, so Landesgeschäftsführer Plötze, sei mehr als nur ein paar Kilo zu viel auf den Hüften.

Besonders starker Anstieg in Mecklenburg-Vorpommern

Erschreckend sind daher die Zahlen vom Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist die Zahl der übergewichtigen Kinder in den letzten 10 Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Bundesweit gibt es mit 412.00 Kindern bis 14 Jahren fast 100.000 Fälle mehr als noch vor zehn Jahren.