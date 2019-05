Es herrschte ziemliche Aufregung vor ein paar Jahren, als Mondsonden zweifelsfrei Wassereis in den immer dunklen Kratern am Mondsüdpol nachweisen konnten. Und dann auch noch Wassermoleküle in der Mondexosphäre, der hauchzarten Hülle aus Atomen und Molekülen, die den Mond umgibt. Und diese Wassermoleküle in der Mondexosphäre tauchten interessanterweise immer dann auf, wenn gerade ein Meteoritenschauer auf den Mond einprasselte. Da ist also Wasser auf dem Mond, zweifelsfrei, aber dieser Fund führt sofort zur nächsten Frage: Woher kommt dieses Mondwasser?