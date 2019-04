GPS, also das Global Positioning System, dient in erster Linie dazu, den eigenen Standort zu bestimmen. Dafür empfängt ein GPS-Gerät Signale von vier Satelliten – und aus diesen vier Signalen wird dann die eigene Position errechnet.

In diesen Signalen stecken Informationen über den Ort, also wo sich die Satelliten gerade im Orbit befinden. Enthalten ist aber auch das Zeitsignal. Die Satelliten haben hierfür extrem genaue Atomuhren an Bord.

Wir genießen die Vorzüge von GPS, lassen uns navigieren und finden. Viele Freizeitsportler wandern mithilfe von Positionsdaten. Gefährlich würde es, wenn man sich ausschließlich auf ein einziges System verlässt, wenn es um Leben und Tod geht. Da soll ein Experte in den USA gesagt haben, er betrete am betreffenden Wochenende wegen der Wochenneuzählung kein Flugzeug – und hat so maßgeblich Diskussionen rund um die Sicherheit ausgelöst. Aber die GPS-Empfänger in Flugzeugen sind heute sind recht modern, und: Ein Flugzeug verlässt sich nicht ausschließlich auf GPS, sondern auf mehrere Systeme. Von daher sagen Fachleute: Entwarnung, kein Grund zur Panik.