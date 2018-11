„Wissen verdoppeln“ – das ist das Motto der Kampagne zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Die zentrale Botschaft: HIV ist nicht mehr ansteckend, solange man entsprechende Medikamente einnimmt. Das ist wissenschaftlich bewiesen, sagt die Deutsche Aids-Hilfe, aber viel zu wenige wissen das. Mit ihrer Info-Kampagne will die Aids-Hilfe das jetzt ändern. Was die Medikamente können und wie es sich heute mit Aids lebt.