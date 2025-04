per Mail teilen

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission empfiehlt in einem neuen Gutachten bundesweite Standards für die Kompetenzen von Schülerinnen nach der neunten Klasse.

Die Ständigen Wissenschaftliche Kommission (SWK), ein unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz (KMK), erarbeitet regelmäßig Expertisen und Handlungsempfehlungen zu aktuellen bildungspolitischen Fragen. Am Dienstag, den 8. April 2025, veröffentlichte die Kommission ihr neues Gutachten zur Sekundarstufe I . Das zentrale Ergebnis: Um die Ausbildungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern zu verbessern, braucht es bundesweit einheitliche Standards für grundlegende Kompetenzen am Ende der 9. Klasse.

Fokus soll auf zentralen Kompetenzen liegen

Die Empfehlungen der SWK zielen darauf ab, die Chancen junger Menschen auf dem Ausbildungsmarkt zu erhöhen. Künftig soll sich die Unterrichts- und Schulentwicklung stärker auf die Sicherung grundlegender Kompetenzen konzentrieren – insbesondere jener, die für Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe unverzichtbar sind.

Doch welche Kompetenzen sind das eigentlich – und wie lassen sie sich messen? Bildungsforscher Olaf Köller erklärt, dass diese bislang in vielen Fächern nicht klar definiert seien. Vor allem gelte das für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften sowie digitale Grundbildung. Lehrpläne, Bildungsstandards und Schulbücher gingen zum Teil darüber hinaus und vernachlässigten andererseits möglicherweise zentrale Kompetenzen. Auch fehle es Lehrkräften häufig an Orientierung, was wirklich unverzichtbar sei und worauf im Zweifel auch verzichtet werden könne.

Die Leistungen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I sind in den letzten zehn Jahren stark gesunken. Kultusministerin Schopper fordert daher mehr Fokus auf die Vermittlung grundlegender Kompetenzen und persönlicher Fähigkeiten. picture-alliance / Reportdienste Matthias Balk

Leistungen der Schülerinnen und Schüler nehmen kontinuierlich ab

Die Situationsanalyse im Rahmen des Gutachtens zeigt: Die fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I haben in den vergangenen zehn Jahren deutlich abgenommen. Eine mögliche Lösung sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Konzentration auf das Wichtigste – und das sollte dann auch in den Abschlussprüfungen abgefragt werden.

Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper, die bei der Vorstellung des Gutachtens anwesend war, betont, dass sie von Ausbildungsbetrieben häufig auf den Mangel an funktionalen Kompetenzen angesprochen werde. Sie zieht daraus das Fazit, dass Schulen künftig noch stärker an den personalen Kompetenzen junger Menschen arbeiten müssten – etwa daran, ob jemand zuverlässig zur Arbeit erscheine.

“Da müssen wir im schulischen Bereich deutlich mehr nachholen, was wir früher sozusagen in den familiären Bereich gesetzt haben. Da sind wir gefordert. Und das ist gerade, wenn wir das aus der Wirtschaft zurückgespiegelt bekommen, oftmals der Punkt.“, so Schopper.

Jährlich landen 250.000 junge Menschen in Übergangssystemen, wo sie durchschnittlich drei Jahre verbringen . Experten fordern dagegen nun mehr praxisnahe Angebote und Kooperationen mit Unternehmen statt rein schulischer Maßnahmen. picture-alliance / Reportdienste Peter Kneffel

Große Hürden beim Berufsstart

Auch den Übergangsbereich nach der Schule hat das wissenschaftliche Gremium in den Blick genommen. Denn jährlich geraten rund 250.000 junge Menschen in Übergangssysteme, weil sie keine Ausbildung oder Beschäftigung finden. Im Schnitt verbringen sie dort drei Jahre – bis es bei rund 60 Prozent schließlich doch mit einer Ausbildung klappt.

Hier gibt es deutliche Verbesserungsmöglichkeiten, sagt Susanne Seeber, Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Uni Göttingen: “Das heißt unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Adressatengruppen. Es macht keinen Sinn, einen Jugendlichen oder Jugendliche, die vorher durch Schuldistanz aufgefallen sind, weiter in Maßnahmen zu stecken, die ausschließlich schulisch organisiert sind.”

Erfolgversprechender seien laut Seeber Modelle mit betrieblichen Anteilen oder Kooperationen mit Unternehmen. In solchen Kontexten könnten Jugendliche Kompetenzen zeigen, die im klassischen Schulumfeld nicht sichtbar würden – und so doch noch den Weg in eine berufliche Ausbildung finden.