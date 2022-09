per Mail teilen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht noch vom Übergang der Pandemie zur Endemie. Während der Pandemie verursacht ein Erreger überall auf der Welt immens viele Krankheitsfällen. Das kann in Wellen mehrere Jahre so gehen. Wenn die Zahl der Krankheitsfälle sich dann aber irgendwann stabilisiert, die Krankheitszahlen nicht mehr sosehr in die Höhe schießen, dann ist der Zustand der Endemie erreicht.