per Mail teilen

Ist die Gefahr im Ahrtal in RLP durch Hochwasser unterschätzt worden? Ja, sagen Hochwasser-Forschende aus Karlsruhe.Was bedeutet das für die Zukunft? Auf welche Gefahr muss sich das Ahrtal in Zukunft einstellen? Dürfen Gebiete in Zukunft nicht mehr bebaut werden?