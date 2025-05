per Mail teilen

Abiturientinnen und Abiturienten von heute treffen auf gute Studienbedingungen und weit offene Türen bei Ausbildungsbetrieben. In welchen Städten und Fachbereichen ist die Abiturnote trotzdem noch relevant?

Die Aussichten auf einen Studienplatz im Wunschfach sind aktuell so gut wie noch nie. Nur noch 35 Prozent aller Studiengänge haben überhaupt eine Zugangsbeschränkung.

Am höchsten sind die Hürden noch in sehr beliebten Unistädten wie Hamburg, Berlin und im Land Baden-Württemberg. Dagegen ist beispielsweise in Rheinland-Pfalz, Thüringen und Brandenburg der Anteil der Studiengänge mit Numerus Clausus sehr gering.

So kann selbst mit einem schlechten Abiturschnitt eigentlich alles studiert werden, was nicht zentral verteilt wird oder wofür eine künstlerische Eignung durch gezielte Prüfungen nachgewiesen werden muss.

Unterschiedliche Zugangsbeschränkung je nach Fachbereich

Wer sich für Sprach- und Kulturwissenschaften entscheidet, trifft selten überhaupt auf eine Zugangsbeschränkung. Ähnlich gut sieht es bei Mathematik und Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften aus. Nur jedes dritte Studienangebot in dieser Fächergruppe ist nicht offen für alle.

Den höchsten Anteil an Zulassungsbeschränkungen haben die Rechts- , Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Aber auch hier sind mehr als die Hälfte der Studienangebote zulassungsfrei.

Bei der Studienplatzsuche lohnt es sich also immer, Hochschulen im weiteren Umkreis beziehungsweise außerhalb der Bundesland-Grenze zu berücksichtigen.

Abiturnoten weiterhin relevant für Vorhersage des Studienabschlusses

Trotzdem halten die Universitäten und Hochschulen die Abiturnote weiter für die beste Vorhersagemöglichkeit, ob ein Studium tatsächlich auch erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Der Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Ulrich Bartosch erläutert: "Das Abitur stellt eine Leistungsbilanz über viele Jahre und viele Fächer hin dar. Es bleibt nach allem was wir wissen, der beste Vorhersagefaktor für Studienerfolg."

Das bestätigt auch der jüngste Bildungsbericht 2024 . Im Schnitt bricht etwa ein Viertel der Studierenden das Studium vor dem Abschluss ab. Die Studienabbrecher hatten oft schon im Abitur schlechtere Durchschnittsnoten als diejenigen, die später das Studium erfolgreich abschließen konnten.

Die Abiturprüfungen sind eine große Aufgabe, vor der viele schon Wochen vorher nervös sind. Dabei können sie recht entspannt sein, denn die aktuellen Abiturientinnen und Abiturienten treffen auf gute Bedingungen bei ihrer Suche nach Studium oder Ausbildungsplatz. IMAGO Jörg Halisch

Abiturnote als Zulassungskriterium für ein Studium ist umstritten

Doch es gibt auch Kritik von Professorinnen- und Professorenseite. Es heißt, die Abiturnote tauge immer weniger als Zulassungskriterium für ein Studium, weil die Schulen überdurchschnittlich viele gute Noten verteilen würden.

Dem widerspricht Bartosch: "Ich glaube wirklich, dass die Vorbereitung und die Fähigkeiten der Abiturienten entsprechend stark geworden sind." Bartosch kennt sich aus, er vertritt in der HRK die Bereiche Studium und Lehre und ist Präsident der Uni Passau.

Angesichts des riesigen Spektrums an Studiengängen, die in allen Hochschultypen angeboten werden, hält Bartosch es für wichtig, den Studierwilligen zu helfen, die richtige Studienauswahl zu treffen:

"Dazu kann es sein, dass wir von Auswahlgesprächen bis hin zu Selbstprüfungsmöglichkeiten ein Spektrum aufbauen, damit diese Entscheidung fundierter ist als nur: Ich habe eine tolle Abiturnote, ich kann jetzt alles studieren."

Bei zentral vergebenen Fächern oft weitere Kriterien zur Abiturnote wichtig

Für die zentral vergebenen Studienfächern Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie ist das Einser-Abitur immer noch eine gute Ausgangsposition. Denn 30 % der Studienplätze in diesen Fächern werden weiter über die Abiturbestennote vergeben.

Um dabei gerecht vorzugehen, wurde extra ein System geschaffen, in dem die Abiturientinnen und Abiturienten der unterschiedlichen Bundesländer besser miteinander verglichen werden können.

Doch auch wer keinen Einserschnitt im Abitur schafft, kann sich Hoffnungen machen. Mittlerweile setzen die meisten Unis auch auf Auswahltests und werten weitere Kriterien höher als die reine Abinote.

Insgesamt hat sich die Situation deutlich entspannt: Heute kommen auf einen Studienplatz in Human-, Tier- oder Zahnmedizin und Pharmazie im Schnitt nur noch 3 Interessierte.

Für eine Ausbildung ist Abiturnote nicht entscheidend

Wie sieht es aus, wenn man statt einem Studium lieber eine Ausbildung machen möchte? Ist der Abischnitt hier wichtig, um eine Lehrstelle zu bekommen? Nico Schönefeldt, Leiter des Bereichs Ausbildung der Deutschen Industrie und Handelskammer kurz DIHK, winkt ab. Heute würden sich doch eher Betriebe und Unternehmen um Azubis bewerben als umgekehrt:

"In allen Branchen und alle Regionen sind die Schulnoten gar nicht so entscheidend. Die Ausbildungsbetriebe sind bereit, jede offene Stelle, die sie haben, zu besetzen."

Es gebe wohl Bereiche, die von Abiturienten bevorzugt würden. Das sei etwa eine Ausbildung im Bankenbereich und Finanzwesen. Aber auch hier gebe es überhaupt keine Zugangsbeschränkungen und es komme weniger auf den Schulabschluss, denn auf die Motivation des Einzelnen an.