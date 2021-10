Malaria ist die häufigste Todesursache von Kleinkindern in Afrika. Jetzt empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals einen Impfstoff.

In den Startlöchern steht auch ein Impfstoff, der am Uniklinikum Tübingen mitentwickelt wurde.

Wie gut ist der Malaria-Impfstoff wirklich?