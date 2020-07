Eine Ölpest im Meer oder in Gewässern hat fatale Folgen für die Ökosysteme. Eine Bierdeckel-Firma im Schwarzwald hat jetzt mit der TU Dresden spezielle Pappdeckel entwickelt, die das Öl an der Wasseroberfläche aufsaugen.

Bierdeckel sind vielfältig. Ihre Hauptaufgabe: Getränketropfen aufsaugen. Außerdem kann man mit ihnen Häuser bauen oder Getränke durch Zudecken vor lästigen Insekten schützen.

Die Corona-Krise macht auch Bierdeckel-Herstellern zu schaffen, sagt Geschäftsführer Karsten Beisert von der Firma Katz aus Weisenbach im Schwarzwald. Die Firma wurde vor über 300 Jahren gegründet und ist Bierdeckel-Weltmarktführer.

Gemeinsam mit der TU Dresden werden jetzt spezielle Untersetzer entwickelt, die dabei helfen könnten, Ölkatastrophen einzudämmen.

Bierdeckel könnten dabei helfen, Öl-Katastrophen in den Ozeanen einzudämmen. SWR SWR / Franziska Ehrenfeld

Inspiration für den Einsatz von Bierdeckeln bei Ölkatastrophen kam aus der Zeitung

Die Maschine nebenan muss laufen, laufen, laufen. Am besten das ganze Jahr über. Die Zeitung hatte geschrieben, man sucht einer Möglichkeit, Havarien zu löschen und das mit natürlichen Mitteln. Ich hab unseren Dr. Düsentrieb gefragt: Lässt sich das machen? Und so kam die Idee auf. Karsten Beisert, Geschäftsführer der Bierdeckelfirma Katz in Weisenbach

Doktor Düsentrieb heißt eigentlich Scott Treick. Er ist der leitende Produktentwickler und zeigt, wie die Liquid Binder Boards – also die flüssigkeitsbindenden Plättchen – funktionieren:

Man muss sich vorstellen: Es ist offenes Meer und auf diesem Meer kommt eine Ölhavarie. Dann kommt unser Liquid Binder Board – das ist die Idee – vom Flugzeug dann reingeschmissen ins Wasser und es fängt sofort an, das Öl einzusaugen. Scott Treick, Produktentwickler bei Katz

Mit einem Flugzeug könnten die flüssigkeitssaugenden "Bierdeckel" relativ schnell bei einer drohenden Ölpest im Meer verteilt werden. Pressestelle Sören Tech

Ölsaugende Bierdeckel sind kleiner und anders verleimt

So könnte das in etwa aussehen. Entwickelt hat die Firma ihre Boards nämlich gemeinsam mit der TU Dresden. Die Idee, kleine Plättchen über einem Öl-Teppich abzuwerfen, stammt von dort und wurde schon erfolgreich getestet. Allerdings waren die Dresdner Plättchen aus Holzfasern anstatt aus Pappe. Sie waren dicker und damit weniger effizient. Aufgrund ihrer Erfahrungen konnten die Forscher aber hilfreiche Tipps geben. Die Weisenbacher Ölsauger sind jetzt kleiner als gewöhnliche Bierdeckel – und anders verleimt.

Die flüssigkeitsbindenden Papp-Plättchen saugen das an der Oberfläche schwimmende Öl auf und können dann wieder eingesammelt werden. Pressestelle Sören Tech

Die ölsaugenden Pappdeckel könnten das für Gewässer, Flora und Fauna schädliche Öl binden

Ein normaler Untersetzer würde sofort das Wasser aufnehmen und sinken. Die Entwickler haben dann die Fasern so bearbeitet, dass sie das Wasser abstoßen, indem sie in den Papp-Brei sogenannten AKD-Leim hinzugegeben. Dieser Leim wird in der Papierindustrie benutzt und macht das Material wasserabweisend. So kann die Pappe drei Wochen lang auf der Wasseroberfläche schwimmen.

Drei Stunden nach Versuchsstart sieht das so aus. Pro Kilo Pappe können die Boards 1,3 Liter Flüssigkeit binden. Sind die Plättchen voll, werden sie wieder eingesammelt. Auf dem Meer passiert das mit großen Netzen. Aber was, wenn Plättchen in der Natur zurückbleiben? Laut Treick wäre das immer noch eine Verbesserung.

Scott Treick ist Produktentwickler bei Katz, dem Weltmarktführer bei Bierdeckeln, und ist auf der Suche nach neuen Anwendungsmöglichkeiten für die saugfähige Pappe. SWR SWR / Franziska Ehrenfeld

Vielseitge Verwendungsmöglichkeiten für saugfähige Pappe

Sofort ist das Öl auf jeden Fall gebunden. Es fließt nicht irgendwo hin, wo ein Tier oder ein Fisch geschädigt werden könnte. Das ist die Idee dahinter. Scott Treick, Produktentwickler, Firma Katz

Noch werden die Plättchen nicht im großen Stil benutzt. Aber es gebe schon erste Anfragen zur Vermarktung. Und wer weiß, was man aus den guten alten Bierdeckeln sonst noch machen kann.