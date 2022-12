Baden-Württemberg will in die Luft- und Raumfahrt investieren. 4,5 Millionen Euro will die Landesregierung bis Ende 2024 laut Medienberichten in eine Weltraumstrategie stecken.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums arbeiten jetzt schon knapp 4.000 Menschen in Baden-Württemberg direkt in der Raumfahrt, fast die Hälfte der Beschäftigten der Branche in Deutschland.