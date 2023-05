Rauchentwöhnung: Diese Strategien sind erfolgsversprechend

Es hat viele Vorteile, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber leicht ist es nicht. Welche Strategien helfen wirklich?

Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sterben jährlich weltweit mehr als sieben Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Obwohl die Risiken des Tabakkonsums bekannt sind, rauchen auch in Deutschland wieder mehr Menschen. Und wer einmal mit dem Rauchen angefangen hat, weiß: Es ist schwer, sich das Laster wieder abzugewöhnen.

Gesundheitliche Folgen des Rauchens Rauchen gilt als Suchterkrankung. Das enthaltene Nikotin hat ein ähnlich hohes Abhängigkeitspotenzial wie Heroin. Doch im Tabakrauch befinden sich neben Nikotin noch etwa 4.800 weitere chemische Substanzen, von denen etwa 250 giftig und 90 krebserregend sind. Durch den Nikotinkonsum beschleunigt sich außerdem die Herztätigkeit und Blutgefäße verengen sich. Letzteres wird auch als Arteriosklerose bezeichnet. Die verminderte Durchblutung kann das Herz-Kreislauf-System schädigen und erhöht das Risiko von Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Weitere gesundheitliche Risiken des Rauchens: Chronischer Husten und Lungenerkrankungen

Begünstigung von Infektionskrankheiten wie Grippe, Erkältungen oder Lungenentzündungen

Höheres Krebsrisiko - insbesondere für Lungenkrebs und bösartige Tumoren im Mund- und Halsbereich

Verringerung der Fruchtbarkeit

Begünstigung von Typ-2-Diabetes

Bei jüngeren Menschen ging der Trend lange gegen das Rauchen. Doch während der Pandemie zeigt sich auch in dieser Altersgruppe ein sprunghafter Anstieg. IMAGO Panthermedia

Sozialer Druck hilfreich

"Millionen von Raucherinnen und Rauchern möchten lieber heute als morgen ihren Tabakkonsum beenden", sagt Prof. Dr. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Um erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören, gibt es nicht die eine Lösung für alle, sondern ganz verschiedene Ansätze - vom Nikotinpflaster bis zur Hypnose. Jede Raucherin und jeder Raucher könne den für sich richtigen Weg finden, bestärkt Dietrich.

Alle, die planen mit dem Rauchen aufzuhören, brauchen vor allem eines: Durchhaltevermögen. Denn langfristig ist es nicht der körperliche Entzug, der überwunden werden muss. Die körperliche Abhängigkeit von Zigaretten hält nur einige Tage an, doch die psychische kann sogar jahrelang andauern.

Der Sucht-Experte Prof. Christoph Kröger vom Institut für Therapieforschung empfiehlt verhaltenstherapeutische Entwöhnungsprogramme in der Gruppe. Ein Vorteil: Der soziale Druck, der in der Gruppe entsteht, kann hilfreich sein, um von der Zigarette loszukommen. Und die Kosten dafür werden von vielen Krankenkassen bezuschusst oder sogar komplett übernommen.

E-Zigaretten keine Alternative

Auch Nikotinersatz-Produkte erleichtern vielen die Übergangszeit. Pflaster, Nasenpray, Kaugummi oder Tabletten können gerade für Menschen mit hoher Abhängigkeit hilfreich sein. Sie eignen sich für Raucherinnen und Raucher, die große Angst vor körperlichen Entzugserscheinungen haben.

Als Übergang sind auch E-Zigaretten beliebt. Viele erhoffen sich, mit dem "Dampfen" vom Rauchen loszukommen. Doch E-Zigaretten, da sind sich die Fachleute einig, sind keine Alternative zum Zigarettenrauchen. Mit dem Dampf der E-Zigarette gelangen feinste Partikel bis tief in die Lunge und lagern sich dort ab. Die Folgen erinnern an die Risiken des Tabakkonsums: Husten, verringerte Lungenfunktion und Entzündungen im Körper.

Die Flüssigkeiten für E-Zigaretten, Liquids genannt, gibt es mit und ohne Nikotin zu kaufen. Ohne Nikotin enthält der Dampf zwar deutlich weniger Schadstoffe als der Zigarettenrauch, trotzdem sind auch hier Chemikalien enthalten. IMAGO Panthermedia

Schweden bald rauchfrei: Auch Gesetze helfen

Im EU-weiten Vergleich liegt Deutschland weit vorne: Nur in Bulgarien, Griechenland und Lettland wird mehr geraucht. Schweden ist - was in diesem Kontext positiv zu werten ist - das Schlusslicht. Bald könnte das Land sogar als erstes überhaupt rauchfrei werden. Eine Nation gilt dann als "rauchfrei", wenn weniger als fünf Prozent der Bevölkerung rauchen.

Genau wie in Deutschland gilt dort ein Rauchverbot in der Gastronomie, aber Schweden geht über dieses Verbot noch hinaus. Auch auf Außenflächen von Bars und Restaurants, an Bushaltestellen, Bahnsteigen, auf Sport- und Spielplätzen darf nicht mehr geraucht werden. Zigaretten sind hier inzwischen "out". Einer großen Beliebtheit erfreut sich stattdessen Snus, ein Lutschtabak. Doch auch dieses Nikotinprodukt ist nicht ungefährlich: Rauchlose Tabakprodukte enthalten ebenfalls krebserzeugende Substanzen und beeinträchtigen die Mundgesundheit. Die möglichen Folgen: Parodontitis, Karies oder Zahnverlust.

Das Konsumieren von Lutschtabak hat v. a. in den skandinavischen Ländern Tradition. Tabak wird mit Salz, Wasser und Aromastoffen gemischt. In Deutschland ist der Verkauf verboten. IMAGO Panthermedia

Ein weiteres Beispiel ist Neuseeland. Das Land möchte binnen der nächsten zwei Jahre ebenfalls rauchfrei werden. Dabei soll das Gesetz "Smokefree 2025" helfen. Alle, die nach 2008 geboren sind, werden nie Zigaretten kaufen dürfen. Zigarettenkonzerne werden per Gesetz außerdem dazu verpflichtet, den Nikotingehalt auf 0,8 Milligramm pro Gramm Tabak zu senken. Das liegt Fachleuten zufolge unter der Grenze, mit der Zigaretten überhaupt abhängig machen können. Ein weiterer Faktor sind die hohen Preise für Zigaretten. In Neuseeland kostet eine Schachtel rund 40 Dollar. Das sind umgerechnet rund 22 Euro.

In Deutschland sind Zigaretten nicht ganz so teuer. Doch auch hier kann es sich finanziell lohnen, mit dem Rauchen aufzuhören: Eine Schachtel Zigaretten am Tag wegzulassen, bringt am Ende des Monats eine Ersparnis von etwa 190 Euro. Das entspricht 2.280 Euro im Jahr!

Darum lohnt es sich, mit dem Rauchen aufzuhören

"Der Rauchausstieg ist immer die richtige Entscheidung für die Gesundheit."

Und auch gesundheitlich bringt es viele Vorteile, mit dem Rauchen aufzuhören. Die AOK gibt auf Basis statistischer Werte an, dass sich bereits nach 20 rauchfreien Minuten Puls und Blutdruck normalisieren, sich nach einigen Wochen die Lungenfunktion verbessert und nach einem Jahr das Risiko für eine koronare Herzerkrankung nur noch halb so groß ist wie für Rauchende.

Erst nach 15 Jahren ist das Risiko für eine koronare Herzerkrankung wieder auf dem Niveau von lebenslangen Nichtrauchern. IMAGO Panthermedia

Wer rauchfrei lebt, senkt nicht nur aktiv sein Krebsrisiko, sondern trägt zudem dazu bei, dass weltweit mehr Nahrungsmittel angebaut werden können. Auch der Weltnichtrauchertag am 31. Mai 2023 macht unter dem Motto "Wir brauchen Nahrungsmittel, keinen Tabak" auf die Folgen des weltweiten Tabakkonsums aufmerksam. Anstatt landwirtschaftliche Flächen in den Anbauländern für lebensnotwendige und nachhaltige Nutzpflanzen zu verwenden, wird Tabak angebaut - während gleichzeitig mehrere Hundert Millionen Menschen an Unterernährung leiden.