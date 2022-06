Blutspende in der Pandemie - mehr Bedarf, mehr zu beachten

Blutspenden ist eine gute Sache – das weiß man eigentlich, aber trotzdem schieben es viele immer vor sich her, haben Zweifel oder fühlen sich nicht ausreichend informiert. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wieso gibt es zu wenig Blutspenden?

Wofür wird das gespendete Blut verwendet?

Wie oft darf ich spenden?

Ich hatte Covid – darf ich trotzdem spenden?

Hat Blutspenden gesundheitliche Folgen?

Zum einen gibt es einen großen Bedarf: in Deutschland werden jeden Tag bis zu 15.000 Blutspenden benötigt. Gleichzeitig ist Blut nicht sehr lange haltbar. Nach 42 Tagen kann es nicht mehr verwendet werden, manche Bestandteile sogar deutlich früher. Und wir können Blut noch nicht synthetisch herstellen. Es muss also regelmäßig frisch gespendet werden, um den Bedarf zu decken.

Blut lässt sich nicht lange aufbewahren und deshalb muss regelmäßig gespendet werden. Das gesamte gespendete Blut wird auf Krankheitserreger geprüft. IMAGO IMAGO / McPHOTO

Aktuell gibt es aber noch ein weiteres Problem: Weil die Corona-Situation gerade relativ entspannt ist, gehen weniger Menschen zur Blutspende. Es herrscht Ferienstimmung und gleichzeitig werden jetzt aber viele Operationen aus dem Winter nachgeholt, weil auch die Lage in den Kliniken entspannter ist. Das heißt besonders jetzt wird viel Blut gebraucht.

Viele Blutprodukte werden für akute Hilfe benötigt, zum Beispiel nach Autounfällen. Blut wird aber auch in der Forschung genutzt. Das meiste geht jedoch an das Deutsche Rote Kreuz und dort weiter an Menschen mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel am Herz, Magen oder Darm.

Aber auch Krebspatienten und -patientinnen brauchen zum Teil Transfusion. Das liegt daran, dass der Tumor zu einer Anämie, also zu Blutarmut, führen kann. Auch die Behandlung von Krebs, also zum Beispiel eine Chemo oder Strahlentherapie, kann einen Blutmangel auslösen, weil als Nebenwirkungen die Zelltypen geschädigt werden können, aus denen der Körper rote Blutkörperchen bildet.

Nicht nur Unfallopfer benötigen Transfusion, zum Beispiel auch Krebspatientinnen und -patienten. IMAGO IMAGO / avanti

Hier gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer dürfen öfter Blut spenden. Bei einer Vollblutspende dürfen sie sechs Mal im Jahr hin und müssen mindestens acht Wochen warten zwischen den Spenden.

Frauen dürfen nur vier Mal im Jahr spenden, mit einem Abstand von mindestens zwölf Wochen. Das liegt zum einen daran, dass Frauen bis zur Menopause jeden Monat Blut verlieren und, weil sie im Schnitt ein geringeres Blutvolumen haben. Bei einer Blutspende gibt man circa einen halben Liter Blut ab, das muss der Körper erst mal wieder nachbilden. Und deshalb ist es auch so wichtig, vor und nach der Spende genug zu essen und zu trinken.

Ein kleiner Piks, der Leben retten kann: die Blutspende. Ein kleiner Piks, der Leben retten kann: die Blutspende.

Generell ist eine zurückliegende Corona-Infektion kein Problem für eine Blutspende. Sie muss aber mindestens acht Wochen her sein. Ähnlich ist die Regel bei anderen Infektionskrankheiten. Eine gewisse Zeit nach der Erkrankung darf man nicht spenden. Auch die Einnahme von Medikamenten oder eine kurz zurückliegende Impfung oder Operation kann dazu führen, dass man vorerst von der Spende ausgeschlossen wird. Generell dürfen auch nur gesunde Erwachsene Blut spenden.

Es gibt dann aber noch einige Gründe, die trotzdem gegen eine Blutspende sprechen, auch wenn man gesund ist. Zum Beispiel, wenn man vor kurzem in bestimmte Länder gereist ist, wo es viel Malaria gibt oder, wenn man sich in den letzten Monaten ein Tattoo oder Piercing hat stechen lassen. Auch wenn man häufig wechselnde Sexualpartner hatte oder wenn man schlicht zu leicht ist, also weniger als 50 Kilo wiegt, ist man von der Spende ausgeschlossen.

Blutspende-Check Sie können vor einer Blutspende online auf der Webseite des Deutschen Roten Kreuzes den Online Check machen, ob Sie spenden können. Dabei können Sie aus den deutschen Bundesländern Ihres auswählen. Hier geht's zum Check für Baden-Württemberg. Hier zum Check für Rheinland-Pfalz.

Mit diesen strengen Regeln soll zum einen verhindert werden, das über das gespendete Blut Krankheitserreger oder auch andere gefährliche Stoffe übertragen werden. Auf der anderen Seite werden damit aber auch die Spenderinnen und Spender geschützt. Deshalb dürfen zum Beispiel auch Schwangere oder stillende Mütter kein Blut spenden.

Normalerweise ist Blutspenden kein Problem für gesunde Erwachsene. Aber es kann trotzdem manchmal passieren, dass einem nach dem Spenden etwas schwummerig wird oder ein blauer Fleck entsteht. Viel mehr passiert in den allermeisten Fällen aber nicht. Im Gegenteil - es könnte sogar positive Effekte haben.

Bei Menschen mit Bluthochdruck könnte eine regelmäßige Blutspende vielleicht den Blutdruck senken, zumindest zeigen das einige Studien von der Charité in Berlin. Aber auch alle anderen haben gewisse Vorteile von der Blutspende. Man bekommt einen kostenlosen Check-up vor der Blutentnahme. Der Blutdruck wird kontrolliert, genauso wie der Eisenwert. Und das Blut wird routinemäßig auf Infektionskrankheiten wie zum Beispiel HIV getestet. Wenn man also nach der Spende nichts mehr hört, dann kann man beruhigt sein, dass alles in Ordnung ist.