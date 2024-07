Verteidigung im Weltall - wie handlungsfähig ist die Bundeswehr?

Alle wichtigen Verbündeten haben in den letzten Jahren Weltraumverteidigungsstrategien beschlossen. Bereits 2020 hat die USA in ihrer Space Defense Strategie den Weltraum als neue „warfighting domain“ ausgewiesen, die NATO hat den Weltraum als „operational domain“ neben Boden, Luft, See und Cyber definiert und in ihrer Nato Space Policy 2022 bekräftigt, dass Attacken im, aus oder durch den Weltraum den Artikel 5 Bündnisfall auslösen können.