Seit Juli 2022 werden nicht invasive Pränataltests auf Trisomien 13, 18 und 21 in bestimmten Situationen von den Krankenkassen bezahlt. Aber wie sicher sind die Tests wirklich?

Marc und seine Frau erwarten ein Kind. Es ist die erste Schwangerschaft. Das Paar will sichergehen, dass alles stimmt. Durch Freunde kommen sie auf den Pränataltest. Auch in der Frauenarzt Klinik liegen Flyer aus, dann der Schock.

Marc: Das Testergebnis hat gesagt, dass für eine Trisomie 18 die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Trisomie 18, auch als Edward Syndrom bekannt, ist eine schwere Chromosomenstörung. Die meisten Kinder sterben noch im Mutterleib oder in den ersten Tagen nach der Geburt.

Dass es auch andere Gründe für einen positiven Test gibt, das wussten wir bis dahin nicht. Also sind wir davon ausgegangen. Unser Kind wird schwerbehindert sein.

Die Frauenärztin überfordert. Bisher waren alle Ultraschalluntersuchungen unauffällig, doch sie vertraut dem Testergebnis, redet schnell von einer möglichen Abtreibung in der 14. Schwangerschaftswoche.

Einen Tag nach der Diagnose geht es an die Uniklinik. Dort laufen weitere Untersuchungen, auch hier alles unauffällig. Doch um eine Trisomie 18 ausschließen zu können, empfiehlt der Arzt eine invasive Fruchtwasseruntersuchung. Vier Wochen dauert es, bis das Ergebnis da ist.

Marc: Diese vier Wochen waren natürlich besonders für meine Frau eine echte Herausforderung. Sie hatte immer das Gefühl, ich habe hier ein Kind in meinem Bauch. Das wächst in mir. Und vielleicht will ich das ja gar nicht unbedingt bekommen. Das war schon eine sehr harte Zeit, muss man sagen.

Aber dann kommt endlich die Entwarnung das Kind ist kerngesund.

Marc: Wir haben das Testergebnis genommen und haben den Zettel mit dem Ergebnis über der Spüle einfach verbrannt und haben gesagt das Thema ist für uns gegessen. Und jetzt freuen wir uns nur noch.

Ralf Caspary, SWR2 Impuls hat mit Thomas Ostrowski vom Berufsverband Niedergelassener Pränatalmediziner ein Interview zu den nicht invasiven Pränataltests und ihren Fehlern geführt.

Bei des Tests handelt es sich um Screening-Tests, keine diagnostischen Tests. Sie liefern also keine Diagnose, sondern nur Hinweise. IMAGO imago images / Christian Ohde

SWR2 Impuls: Ist das ein typischer Fall, den wir gehört haben?

Thomas Ostrowski: Es ist ein typischer Fall, insbesondere für die Trisomie 18 und 13, weil wir hier durchaus sehr häufig mit falsch-positiven Befunden zu tun haben, insbesondere bei sehr jungen Frauen, wenn sie diesen Test durchführen. Da sind die positiven Vorhersagewert durchaus kritisch zu beurteilen und häufig falsch-positiv.

SWR2 Impuls: Jetzt ist das Thema ja schon lange in der Kritik, auch in der öffentlichen Debatte. Hat man diese Tests von Seiten der Anbieter nicht irgendwie nachgebessert?

Thomas Ostrowski: Das können Sie nicht machen, denn die Tests sind Screening-Tests, keine diagnostischen Tests. Wir untersuchen bei diesen Tests die fetale DNA. Und das ist schon der erste falsche Begriff, den ich ihnen dabei zitiere. Denn eigentlich müssten wir von plazentarer DNA sprechen. Wir untersuchen plazentare DNA, plazentare DNA ist eben nicht die fetale DNA.

Und dort können wir auch durchaus falsch-positive Befunde rekrutieren. Zum Beispiel die Trisomie 18 oder 13, die häufig als Mosaik-Befunde in der Plazenta vorkommen, aber nicht beim Kind vorliegen. Das heißt, der Hersteller kann sie gar nicht optimieren, denn es wird einfach aufgrund der biologischen Methode zwangsläufig immer falsch auffällige Befunde geben.

SWR2 Impuls: Ist das eine Blutuntersuchung?

Thomas Ostrowski: Genau, das ist eine Blutabnahme bei der Mutter. Und wir finden im Blut der Mutter eben die DNA der Mutter. Und wir finden im Blut der Mutter auch die sogenannte zellfreie DNA. Das sind Bruchstücke der Plazenta des ungeborenen Kindes.

Diese können wir dann in einem sehr aufwendigen, labortechnischen Prozedere analysieren, quantifizieren und dabei - und dieser Hinweis ist sehr wichtig - keine Diagnose stellen, sondern nur Hinweise auf überzählige oder fehlende Chromosomen feststellen.

In dem Blut der Mutter können etwa ab der 10. Schwangerschaftswoche Bruchteile der Plazenta des ungeborenen Kindes nachgewiesen werden. IMAGO imago images / Science Photo Library

Und ebenfalls sehr wichtig ist, dass vor der Durchführung des nicht invasiven Pränataltests (NIPT) den Eltern ganz klar vermittelt wird:

Was ist der NIPT?

Was kann er?

Was kann er nicht?

Deswegen ist es so essenziell, dass vor einem NIPT immer ein Ultraschall durchgeführt wird. Insbesondere die falsch positiven Befunde und das Beispiel der Trisomie 18 und 13 ist im Ultraschall im Grunde genommen in über 95 Prozent der Fälle erkennbar. Wenn also ein Kind im Ultraschall unauffällig ist und der NIPT ist auffällig, dann beruhigen wir die Eltern in aller Regel sagen es ist ein falsch positiver Befund, welcher dann durch die invasive Methode abgeklärt werden muss.

Und das muss jede Frau, bevor sie sich auf diesen Test einlässt, wissen, dass die Gefahr dieser Untersuchung, die invasive Methode sein kann. Und dann müssen die Patientinnen wissen, was machen sie mit dieser Information?

Vor einem NIPT sollte immer ein Ultraschall durchgeführt werden. Oft können falsch positive Befunde dadurch bereits entlarvt werden. IMAGO imago images/YAY Images

SWR2 Impuls: Wie sieht es mit Trisomie 21 aus?

Thomas Ostrowski: Der Test ist für die Trisomie 21 eigentlich recht zuverlässig. Das Problem sind aber auch hier die falsch-positiven Ergebnisse, insbesondere junge Eltern, müssen diese Problematik wissen.

Wenn sie beispielsweise eine Patientin nehmen, die sagen wir mal 25 Jahre alt ist und sich auf diesen Test einlässt und der Bluttest ist auffällig. Dann muss man dieser Patientin sagen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 bis 50 Prozent der Test falsch-positiv ist und nur die Fruchtwasseruntersuchung dann klären kann, ob er die Wahrheit sagt oder sich irrt.

Die häufigste Trisomie ist eine Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom. Oft haben sie im Alltag nur leichte Beeinträchtigungen und können insgesamt ein glückliches Leben führen. IMAGO IMAGO/Westend61

SWR2 Impuls: Wie sieht es denn mit falsch negativ aus?

Thomas Ostrowski: Ja, das kommt schon auch vor. Also konservative Schätzungen sagen jetzt auf die Trisomie 21, 18 und 13 gesprochen, dass etwa ein bis drei Prozent der genannten Chromosomenstörungen trotz unauffälligem NIPT nicht erkannt wurden.

Was man dagegen tun kann: Man muss aufklären. Man muss diese Ungenauigkeit kommunizieren.

SWR2 Impuls: Wird da genug getan? Oder gibt es aus Ihrer Sicht da noch Defizite?

Thomas Ostrowski: Es gibt sicherlich Möglichkeiten, das zu verbessern.

Also der erste Schritt ist sicherlich, den Eltern klarzumachen, dass dieser Test ein Screening-Test und kein diagnostischer Test ist. Dass also, wenn der Test unauffällig ausfällt, er nicht ein gesundes Kind garantiert, dass es neben den Chromosomenstörungen ganz viele andere Auffälligkeiten gibt, die es vielleicht auch zu berücksichtigen gibt.

Mit dem Bluttest auf Trisomien werden, wie der Name schon sagt, nur Trisomien untersucht. Ob das ungeborene Kind insgesamt gesund ist, kann der Test nicht erkennen. IMAGO IMAGO/Westend61

Außerdem brauchen wir eine klare Indikation für den Test, und das ist das eigentliche Problem, welches auch der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), welcher das höchste Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen ist, leider bei der Umstellung zu einer Kassenleistung nicht umgesetzt hat.

Aktuell ist es so, dass jede Schwangere diesen Test für sich erwirken kann, wenn sie mit dem Frauenarzt im Gespräch erkennbar macht, das in ihrer individuellen Auseinandersetzung mit dieser Thematik dieser Test benötigt wird.

Das birgt die Möglichkeit, dass jede Schwangere nur aus Angst, ohne tatsächliche Risiken, sei es jetzt durch das Alter oder Auffälligkeiten im Ultraschall, diesen Test bekommen kann. Und somit ist eine Ausbreitung dieses Tests möglich.

Der Gesetzgeber wollte genau das eigentlich verhindern, indem er sagt, dass es eine Einzelfalllösung ist. Das ist es aber nicht. Also, das ist das Problem: wir haben keine richtige medizinische Indikation dafür.