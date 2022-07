Aktueller Forschungsstand: Leben mit Aids in Deutschland

Die Corona-Pandemie hat den Kampf gegen Aids zurückgeworfen. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt derzeit nicht so stark, wie sie sollte, und beispielsweise in Osteuropa nehmen Infektionen mit dem HI-Virus sogar zu. Der Sprecher der Deutschen Aidshilfe, Holger Wicht, sagte im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern, das sei nicht akzeptabel. "Die Weltgemeinschaft muss sich auf den einst erfolgreichen Kampf gegen Aids besinnen und die Schäden aus der Covid-Zeit mit aller Kraft wieder ausgleichen". In Kanada beginnt heute die 24. Welt-Aids-Konferenz. Was sich Holger Wicht davon erhofft und warum der Kampf gegen Aids auch im menschlichen Miteinander wichtig ist, hören Sie im Interview. mehr...