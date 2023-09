So schädlich ist Alkohol wirklich

Alkoholkonsum in Deutschland

In Deutschland trinken 7,9 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren Alkohol in gesundheitsgefährdenden Formen. Das ist in etwa jede(r) Siebte. Ungefähr 9 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe haben Probleme mit dem Alkoholkonsum.

Darüber hinaus ist übermäßiger Alkoholkonsum einer der Hauptrisikofaktoren für viele chronische Krankheiten (z. B. Krebs, Lebererkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und Unfälle.

Rund 14.200 Menschen (10.600 Männer und 3.600 Frauen) starben im Jahr 2020 an einer ausschließlich durch Alkoholkonsum bedingten Krankheit.

Berücksichtigt man zusätzlich die Erkrankungen für die Alkoholkonsum nicht die ausschließliche Ursache, aber ein Risikofaktor ist, liegt die Anzahl sämtlicher auf Alkoholkonsum zurückzuführenden Todesfälle deutlich höher. Nach früheren Berechnungen sterben in Deutschland pro Jahr insgesamt über 40.000 Menschen vorzeitig an den Folgen ihres Alkoholkonsums.

In der Gesellschaft gibt es unbestreitbar eine eher positive Einstellung gegenüber Alkohol. Im Durchschnitt konsumiert jeder Mensch pro Jahr etwa 10 Liter reinen Alkohol. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Alkoholkonsum leicht zurückgegangen. Im internationalen Ranking liegt Deutschland allerdings immer noch auf dem dritten Platz. Nach Angaben des Suchtjahrbuchs 2023 belaufen sich die wirtschaftlichen Kosten von Alkohol in Deutschland auf etwa 57 Milliarden Euro pro Jahr.

Quelle: Alkoholatlas Deutschland 2022, DKFZ 2022