Was hat sich seit der Cannabis-Legalisierung getan?

Anmod: Noch einige Jahre früher hätte es sich für viele wahrscheinlich nach einem Aprilscherz angehört: Am 1. April 2024 wird Cannabis in Deutschland legalisiert - jedenfalls teilweise. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Was hat sich seitdem getan? Konnte das Gesetz sein Ziel erreichen und den Schwarzmarkt zurückdrängen? Oder sind die Befürchtungen eingetreten, dass jetzt viel mehr gekifft wird in Deutschland? David [engl. Aussprache] Beck aus der ARD Wissenschaftsredaktion:

Abmod: „Wie viel kiffst du, Deutschland?“ Unter diesem Titel ist ab heute [28.3.] die große Cannabis-Bilanz als Doku von ARD Wissen in der Mediathek zu sehen. Im Ersten läuft sie am Montag, den 31. März, um 23:05 Uhr.