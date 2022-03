per Mail teilen

„Die Grenzen des Wachstums – ein Bericht an den Club of Rome“ wurde vor 50 Jahren vorgestellt. Er beschreibt in klaren, wissenschaftlich belegten Worten, wie der Mensch seinen Planeten ausbeutet und welche Folgen das haben kann.

FAQ: Warum das Buch "Grenzen des Wachstums" so wichtig ist!