Das passiert beim Küssen im Körper

Beim Küssen entstehen nicht nur Glücksgefühle, Küsse stärken auch das Immunsystem und sollen angeblich sogar Allergien lindern.

Warum macht uns Küssen glücklich?

Wir reden hier nicht von einem Bussi auf die Wange, sondern von richtig küssen, also: auf den Mund, gerne länger – in diesem Fall auch mit Zunge. Das macht man sowieso nur mit der oder mit demjenigen, den/die man mag oder begehrt. Da entsteht das Glücksgefühl unter anderem auch durch die Intimität und Zärtlichkeit.

Die Lippen haben die dünnste Haut und die meisten Nervenzellen – sehr viele von denen werden dann aktiv, schicken Botschaften ans Gehirn. Dieser Neuro-Großalarm löst ein sinnliches Erleben aus, Folge: unser Körper schüttet Glückshormone aus – Dopamin zum Beispiel und das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin, das Stress abbaut und uns auch sexuell erregt.

Man merkt, wie der andere Mund schmeckt, wie der Partner riecht, ob er zu einem passen könnte. Es heißt ja nicht umsonst, dass man jemand gut riechen kann. Da kommen unsere natürlichen Instinkte ins Spiel, das läuft alles unterbewusst ab – das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, der Körper gerät in positiven Stress. Einem Menschen zum ersten Mal so richtig nahekommen – sicher auch das ein Grund, warum wir uns gut an den ersten Kuss erinnern können.

Beim intensiven Küssen werden auch Glückshormone ausgeschüttet. IMAGO IMAGO/imagebroker/OleksandrxLatkun

Küssen kann auch gegen Allergien helfen. Was passiert dabei im Körper?

Es gibt eine Studie aus Japan, die ist schon 17 Jahre alt. Aber die wird in den meisten Publikationen in Sachen Küssen und Gesundheit zitiert. Da hat ein Forscher Heuschnupfenallergiker 30 Minuten bei sanfter Musik dauerknutschen lassen. Die hatten dann hinterher angeblich weniger Pollen-Antikörper im Blut.

Mal abgesehen davon, dass Küssen mit Triefnase nicht so sexy ist, gibt es ein grundsätzliches Problem dabei: das waren nur 30 Probanden. Die generelle Ausagekraft dieser Untersuchung kann man daher doch eher in Frage stellen, weil das für die Aussage „Küssen hilft gegen Allergien“ überhaupt nicht repräsentativ ist. Es zeigt nur, dass es Hinweise auf mögliche Auswirkungen gibt.

Ob Küssen wirklich hilfreich bei Allergien wie z.B. Heuschnupfen ist, ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig belegt. IMAGO imago images/Panthermedia

Küssen kann nämlich durchaus das genaue Gegenteil bewirken und sogar allergische Reaktionen auslösen, zum Beispiel bei Erdnussallergikern. Der Präsident des US-Allergikerverbandes hat gesagt, dass da schon minimalste Dosen für einen allergischen Schock reichen – so geschehen bei einem Mann, dessen Freundin zwei Stunden vorher Erdnüsse gegessen hatte.

Trotz gründlichem Zähneputzen, trotz Kaugummi – der Kuss wäre beinahe sein letzter gewesen: Die Spuren im Speichel haben ausgereicht, um einen anaphylaktischen Schock bei ihm auszulösen. Nach dem Kuss kam erst mal der Rettungswagen.

Hat Küssen sonstige gesundheitliche Vorteile für unseren Körper oder unsere Psyche?

Ja, wenn man nicht gerade eine ansteckende Krankheit hat, weil man die so natürlich übertragen kann. Generell stärken Küsse das Immunsystem, das muss sich nämlich mit den Keimen des oder der Anderen auseinandersetzen. Das ist also so eine Art Schluckimpfung. Man tut auch was für seine Fitness – ein Kuss braucht etwa 20 Kalorien - pro Minute - unter Einsatz von mehr als 30 Gesichtsmuskeln.

Die gesundheitlichen Vorteile beim Küssen überwiegen: Es ist gut für die Psyche und stärkt das Immunsystem. IMAGO IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com

Und vor allem: Man stärkt seine Bindung zu dem geliebten Menschen, zeigt: Ich weiß, wo ich hingehöre. Küssen sorgt also dafür, dass es uns gut geht. Und es gibt noch zwei „schöne“ Studienergebnisse. Allerdings ist deren Aussagekraft begrenzt, weil nicht so ganz klar ist, wie die Forscher das rausgefunden haben wollen:

Menschen, die sich morgens mit einem Kuss von ihrem Partner zur Arbeit verabschieden, bauen nach einer Studie aus den 80ern weniger Unfälle und sind angeblich auch beruflich erfolgreicher. Das soll an dem guten Start in den Tag liegen, der sich dann auf die Psyche auswirkt.

Und: wer oft küsst, lebt angeblich bis zu fünf Jahre länger, hießt es in der Untersuchung, die ein Psychologe in Kiel gemacht hat. Ich sag mal so: selbst wenn das nicht stimmt, ist es auf jeden Fall gut erfunden.