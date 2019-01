Das kann man auch wieder mit der Erde vergleichen. Auf der Erde entstehen die Gezeiten – Ebbe und Flut – durch die Gravitationskraft, die der Mond mit seiner Masse ausübt. Diese Kräfte bewegen auf der Erde vor allem die Wassermassen der Meere hin und her. Und nicht nur die Wassermassen, auch die Kontinente, also das Festland hebt und senkt sich durch die Gezeitenkräfte alle 12 Stunden rhythmisch um einen halben Meter, auch wenn wir das nicht spüren.

Jetzt kann man sich vorstellen: Wenn der Mond schon so auf die Erde wirkt, sind umgekehrt die Gezeitenkräfte, die die schwere Erde auf den Mond ausübt, noch um ein Vielfaches größer. Das bedeutet, dass die Erde den Mond aufgrund ihrer Masse regelrecht verformt. Jedes Mal, wenn er sich um die eigene Achse dreht, wird er in Richtung der Erde immer ein bisschen in die Länge gezogen und so ein wenig "durchgewalkt". Diese ständigen inneren Verformungen haben im Lauf der Jahrmillionen die Eigendrehung des Mondes gebremst – und zwar so lange, bis der Rhythmus der Eigendrehung im Einklang war mit der Umdrehung um die Erde. Deshalb stimmen beide Rhythmen heute überein.