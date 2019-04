Den größten Schaden richten Marder-Männchen an, wenn sie aggressiv auf ein Auto reagieren. Aus ihrer Sicht werden sie von den Kabeln provoziert. Wie kommt das?

Für den Steinmarder gehört ein abgestelltes Auto ganz normal zum Revier – sie sind Kulturfolger und leben oft in Dörfern oder Städten. Gerade so ein Motorraum bietet da ein gutes Versteck: Hier kann man sich kurz ausruhen, das Essen verstecken oder die Jungen in Ruhe spielen lassen.