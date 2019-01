Denn beim Schnee kommt noch etwas hinzu: Schneeflocken sind bekanntlich eine Ansammlung von kleinen Eiskristallen, die lose aneinanderhängen. Eiskristalle: Das sind diese wunderschönen 6-strahligen symmetrischen Sternchen. Jedes Eiskristall ist dabei einzigartig. Es hat ja nicht nur diese sechs Strahlen oder Äste, sondern von denen gehen dann wieder kleine Äste ab, und so weiter. Der Schnee, über den wir laufen, enthält somit unzählige von diesen Mini-Mini-Eisästchen, und wenn wir sie zusammentreten, dann brechen sie. Jedes dieser Ästchen ist zwar mikroskopisch klein und fein, aber wenn Millionen davon brechen, dann machen sie dieses wattige, knirschende Geräusch.

Deshalb knirscht Schnee besonders laut, wenn er kalt ist. Dann sind nämlich die Eisästchen richtig steif und fest und brechen umso lauter. Wenn der Schnee warm ist – so um den Gefrierpunkt - dann werden die Kristalle etwas weicher und beweglicher und krachen nicht mehr so laut. Und wenn es noch wärmer wird, dann sind die feinen Ästchen bei den Eiskristallen ohnehin das erste, was abtaut. Und dann machen sie auch kein Geräusch mehr.