Trümmerteile aus dem All könnten in Deutschland auftreffen. Eine Plattform mit Altbatterien von der ISS wird heute in die Atmosphäre eintreten. Ihre Flugbahn verläuft auch über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Werden die Trümmerteile der ISS Deutschland treffen?

Zwar könnten einzelne kleine Teile der etwa 2.600 Kilogramm schweren Plattform die Erdoberfläche erreichen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Trümmerteile über Deutschland niedergehen werden. So steht es auch in den Warnapps.

Die Plattform mit Altbatterien von der ISS fliegt mehrfach über Deutschland - heute, am vermuteten Absturztag, wahrscheinlich drei Mal und ist dann zwischen 30 und 90 Sekunden über Deutschland. Das ist das Zeitfenster, in denen etwas über Deutschland herunterkommen könnte. Es ist also nur ein Bruchteil der Zeit, die die Plattform um die Erde fliegt und in die Atmosphäre eintreten könnte.

Drei Mal könnte der Weltraumschrotts heute über Deutschland fliegen. Das Diagramm zeigt die Situation am 8. März 2024 und deutet auf einen Wiedereintritt zwischen etwa 15:30 und 22:30 Uhr am Freitag, den 8. März hin. ESA

Gegen 19:50 könnte die Plattform über Baden-Württemberg fliegen - vorausgesetzt, sie ist bis dahin noch nicht abgestürzt. Sie würde dann von Frankreich aus in der Höhe von Freiburg über den Südwesten Deutschlands fliegen und in der Nähe des Bodensees in Richtung Österreich weiterziehen.

Wann werden die Trümmerteile abstürzen?

Laut den neuesten Berechnungen der Europäischen Weltraumagentur ESA wird die Plattform mit Altbatterien in einem Zeitfenster von knapp 7 Stunden zwischen ungefähr 15:30 Uhr und 22:30 in die Erdatmosphäre eintreten. Während dieses Zeitraums wird sie fast jeden Kontinent und jedes Weltmeer überfliegen.

Wo könnte der Weltraumschrott der ISS überall eintreffen?

Die Umlaufbahn des Schrotts verläuft zwischen 51,5 Grad Nord und 51,5 Grad Süd. Irgendwo dazwischen können die Trümmerteile herunterkommen. Um das zu verdeutlichen: Das ist ungefähr zwischen Köln und fast der südlichsten Spitze Südamerikas.

In diesem Bereich liegt fast die gesamte Landmasse der Erde, das meiste von Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika und Australien. Weite Teile der Umlaufbahn verlaufen über dem Meer. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Trümmer ins Wasser fallen werden.

Die Meldungen der Trümmerteile der ISS über Deutschland beunruhigen. Doch auch in der Gefahreninformation der App Katwarn heißt es: Die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens von Trümmerteilen in Deutschland ist nach jetzigen Informationen als sehr gering einzuschätzen. IMAGO IMAGO / Jan Eifert

Warum lässt sich die Aufprallstelle nur so schwer berechnen?

Die Berechnungen sind unter anderem schwierig, weil sich die Dichte der Atmosphäre laufend verändert. Außerdem reicht die Atmosphäre nicht nur bis zu einer bestimmten Höhe und hört dann auf einmal auf, sondern sie wird immer dünner und dünner.

Das heißt, dass Satelliten und andere Objekte in einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde eigentlich immer ein bisschen Luftwiderstand haben und ganz leicht abbremsen. Weil sich die Dichte laufend verändert, bremst dieser Weltraumschrott bei seinem Weg um die Erde aber mal mehr und mal weniger schnell ab. Irgendwann reicht die Geschwindigkeit dann nicht mehr aus, um im All zu bleiben und der Weltraumschrott fällt runter.

Je näher wir dem Punkt kommen, desto genauer kann man die Aufprallstelle berechnen. Aber selbst kurz davor ist das noch so ungenau, dass das nicht auf ein Land genau bestimmt werden kann.

ISS-Teile könnten Erde treffen: Trümmer überfliegen auch BW

Wie gefährlich wäre ein Aufprall der ISS-Trümmerteile in Deutschland?

Vermutlich wäre ein Aufprall in Deutschland nicht besonders gefährlich. Es ist in der Geschichte der Raumfahrt erst ein Fall bekannt, bei dem ein Mensch von Weltraumschrott getroffen wurde: Eine Frau aus Oklahoma wurde 1997 von einem herabfallenden, etwa handgroßen Stück einer Delta II-Trägerrakete getroffen. Sie wurde dabei nicht verletzt.