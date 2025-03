Kam Corona aus dem Labor? Fragwürdige Prozentangaben beim BND

Der BND hat die Wahrscheinlichkeit, dass das Corona-Virus aus einem Labor stammt, mit 80 bis 95 Prozent beziffert. Ist das seriös?

Prozentangaben klingen nach mathematischer Präzision. Bisher ist nicht bekannt, wie der BND darauf kommt. Was sich aber sagen lässt: Mit solchen Wahrscheinlichkeitsangaben wird immer wieder operiert, doch nur selten ergeben sie Sinn. Aus einem einfachen Grund:

Die Tücke mit einer Wahrscheinlichkeit in Prozent für den Corona-Ausbruch in Wuhan

Theorien mit Wahrscheinlichkeiten zu versehen, ist praktisch immer unseriös. Ebenso gilt das für einmalige bzw. ungewöhnliche Ereignisse, zu denen es keine Erfahrungswerte gibt. Das ist so sinnlos, wie bei einem Mord zu sagen, dass es "mit 80 % Sicherheit" der Gärtner war.

Wahrscheinlichkeiten machen Sinn bei statistischen Zusammenhängen, bei denen die Rahmenbedingungen klar sind. Die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ist 1:6, weil es sechs Möglichkeiten gibt, die alle objektiv die gleiche Chance haben. Und wenn Tante Silke bei den letzten 10 Geburtstagsfeiern 5 Mal kurzfristig abgesagt hat, könnte man mit einiger Berechtigung sagen: Die Chance, dass sie das nächste Mal auch absagt, ist 50 Prozent.

Die Stadt Wuhan nach dem Ausbruch des Corona-Virus. Die Wahrscheinlichkeit eines Labor-Ausbruchs zu beziffern lässt sich nicht mit der Wahrscheinlichkeit eines Würfelwurfs vergleichen. Doch diese Unterscheidung lässt sich durch nackte Zahlen in Prozent nicht darstellen. IMAGO IMAGO / Xinhua

Beispiel Klimawandel

Wahrscheinlichkeiten ergeben auch Sinn, wo es Messwerte gibt. Wenn es immer mehr CO2 in der Atmosphäre gibt und die Temperaturen immer mehr steigen, dann lässt sich statistisch zeigen, dass das mit einer Wahrscheinlichkeit von weit über 90 Prozent kein Zufall ist. Zwar ist der Klimawandel an sich auch ein „einmaliges“ langfristiges Ereignis, doch es gibt viele Messwerte, in denen er zum Ausdruck kommt. Deshalb kann man damit statistisch umgehen und Wahrscheinlichkeiten angeben.

Die Wahrscheinlichkeit des Klimawandels lässt sich schwer beziffern, doch durch wissenschaftliche Forschung lassen sich der Verlauf und die Effekte durchaus darstellen. Doch für einen einmaligen Ausbruch des Corona-Virus in Wuhan lassen sich keine Erfahrungswerte heranziehen. IMAGO IMAGO / Rene Traut

Wahrscheinlichkeitsangaben setzen Erfahrungswerte voraus…

Möglich sind solche Angaben bis zu einem gewissen Grad auch, wenn es Erfahrungswerte gibt. Wird mich dieses Jahr eine schwere Krankheit treffen? Wenn man weiß, wie oft das Menschen in meinem Alter im Schnitt passiert, lässt sich man dazu eine Wahrscheinlichkeit angeben. Doch dann kommt gleich das „Aber“: Man müsste ja auch noch meinen Lebensstil berücksichtigen. Und würde man meine Gene analysieren, fänden sich da vielleicht auch noch Risikofaktoren, die zu einer völlig anderen Einschätzung führen.

… oder bekannte Rahmenbedingungen

Und das ist der springende Punkt: Bei vielen Ereignissen gibt es so viele unbekannte Faktoren, dass es völlig unseriös ist, Wahrscheinlichkeiten prozentual zu beziffern. Das wird auch klar, wenn man die Dinge im Rückblick betrachtet: Hätte Ende 2024 jemand geschätzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Linke wieder in den Bundestag einzieht, hätte man auf die Umfragen geschaut – das sah damals nicht gut für die Partei aus.

„Die Chance ist allenfalls 10 Prozent“, hätte ein Beobachter vielleicht geschätzt. Doch dann hat die Linke massiv aufgeholt und den Einzug locker geschafft. Waren die „10 Prozent“ also falsch, die Wahrscheinlichkeit in Wahrheit viel höher? Oder hat die Linke aus ihrer niedrigen Wahrscheinlichkeit doch noch das Beste gemacht?

Die Wahrheit hat immer eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent

Die Frage ist genauso müßig wie bei unserem Mordfall: Entweder der Gärtner war es oder er war es nicht. So oder so gibt es einen „hundertprozentigen“ Täter – nur dass er nicht verurteilt werden kann, solange es keine Beweise gibt. Bis dahin ergibt es aber keinen Sinn, eine „Wahrscheinlichkeit“ dafür anzugeben, dass der Hauptverdächtige mit dem stärksten Motiv wirklich der Täter ist. Denn es kann immer passieren, dass neue Indizien alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Wir wissen nie, was wir noch nicht wissen.

Eine Wahrscheinlichkeit für künftige Ereignisse lässt sich nicht beziffern

Es ist deshalb eine wissenschaftliche Binsenweisheit: Die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, für die es keine Vergleichs- und Erfahrungswerte gibt, lässt sich nicht in Prozenten angeben. Das gilt übrigens auch für Vorgänge in der Zukunft: Wird die Kernfusion eines Tages saubere Energie liefern? Es genügt hier völlig zu sagen: Unter den und den Umständen vielleicht, aber wir wissen es nicht. Prozentangaben aber ergeben hier keinen Sinn.

Was daraus für die Labor-Theorie folgt

Wie ist es nun bei Corona und der Labor-Theorie? Theorien gehören zu den Dingen, bei denen sich nicht in Prozenten sagen lässt, wie wahrscheinlich sie gültig sind. Im Fall der Labor-Theorie gibt es auch keine statistischen Erfahrungswerte, aus denen sich seriös eine Wahrscheinlichkeit für diese Theorie ableiten lässt. Hat sie der BND trotzdem mit 80-95% angegeben , dann war das nicht mehr als was es fast immer in solchen Fällen ist: Ein subjektives Bauchgefühl zu einem bestimmten Zeitpunkt bei dürftiger Faktenlage. Was sich auch daran zeigt, dass es innerhalb des BND unterschiedliche Einschätzungen gab.

Der BND hat die Wahrscheinlichkeit, dass das Corona-Virus aus einem Labor in Wuhan stammt, mit 80 bis 95 Prozent beziffert. Ist das seriös? IMAGO IMAGO / localpic

Ein subjektives Bauchgefühl sollte man aber nicht mit pseudogenauen Prozentangaben versehen. Eine subjektive Einschätzung ("Auf einer Skala von 1 bis 10, was glauben Sie?“) ist aber etwas komplett anderes als eine objektive Wahrscheinlichkeit.