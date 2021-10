Wer gewinnt die Wahl zum Vogel des Jahres 2022?

per Mail teilen

Wir dürfen schon wieder wählen - den Vogel des Jahres 2022 nämlich. Diese fünf Kandidaten schickt der Naturschutzbund NABU ins Rennen um den Titel.

Kandidat Nr. 1: Der Wiedehopf

Mit seinem langen Schnabel und der orangefarbenen Federhaube ist er ein echter Hingucker. Auch sein Gesang ist unverkennbar. Er klingt wie "upupup" - daher der lateinische Name Upupa epops.

Ein Wiedehopf füttert seinen Nachwuchs. imago images imageBROKER/ThomasxHinsche

Von seinem Rückzugsgebiet am Kaiserstuhl in Südbaden hat sich der Vogel entlang des Oberrheins ausgebreitet. Auch am Neckar brütet er wieder.

„Er ist ein Klimawandelprofiteur - einfach, weil er diese warmen und trockenen Sommer braucht, die mit dem Klimawandel auch bei uns häufiger werden.“

Pestizide dagegen machten dem Vogel massiv zu schaffen – denn wo gespritzt werde, finde er weniger Insekten. Sein Wahlslogan heißt: „Gift ist keine Lösung“.

Kandidat Nr. 2: Der Steinschmätzer

Er ist ein Hochleistungssportler: Als Langstreckenzieher kann der Vogel bis zu 30.000 Kilometer im Jahr zurücklegen. Er braucht offenes, steiniges Gelände. Sein Wahlkampfmotto: „Mut zur Brache!“

Der Steinschmätzer ist bei uns vom Aussterben bedroht. imago images xeasyFotostockx xAnastasiosxSakoulisx

Kandidat Nr. 3: Der Feldsperling

Er ist ein geselliger Typ und gern in größeren Trupps unterwegs. Die Vögel versammeln sich oft in dichten Hecken. Wahlkampfspruch des Feldsperlings: „Ohne Gehölz, ohne mich!“

Ein Sperling kommt selten allein. imago images xblickwinkel/McPHOTO/R.xMuellerx

Kandidat Nr. 4: Der Bluthänfling

Der etwas gruselige Name kommt daher, dass das Männchen zur Brutzeit versucht, bei den Weibchen mit Farbe zu punkten - mit leuchtend roter Stirn und Brust.

Bluthänfling im Prachtkleid. imago images imageBROKER/KurtxMöbus

Der Bluthänfling fühlt sich zum Beispiel auf extensiv genutzten Streuobstwiesen wohl oder auf Wacholderheiden wie auf der Schwäbischen Alb. Seine Forderung zur Wahl: „Mehr Hecken zum Verstecken!“

Kandidat Nr. 5: Die Mehlschwalbe

Als Insektenfresserin und Gebäudebrüterin hat sie laut NABU gleich zwei Probleme, die ihren Bestand gefährden. Wegen des Insektensterbens gebe es weniger Futter für sie.

Die Mehlschwalbe baut ihr Nest aus bis zu 1500 einzelnen Lehmkügelchen. imago images xblickwinkel/AGAMI/W.xLeursx

Außerdem würden ihre Nistplätze etwa bei Gebäudesanierungen entfernt. Ihr Wahlkampfslogan lautet darum: „Mieterschutz für Vögel“!

Mitwählen ist ganz einfach

Hier geht's zur Abstimmung des NABU. Sie ist offen für alle und läuft bis zum 18. November 2021. Der erste Vogel des Jahres wurde vor gut 50 Jahren gekürt. Dies ist die zweite öffentliche Wahl. Beim letzten Mal haben sich über 450.000 Menschen beteiligt und das Rotkehlchen zum Vogel des Jahres 2021 gewählt.