Bei einigen Vogelarten kann man klar sehen: Sie verändern ihr Verhalten, weil sich die Welt um sie herum verändert. Berliner Forscher haben das in einer Metastudie erfasst und in der Fachzeitung Nature Communications veröffentlicht.

Blaumeisen zum Beispiel legen mittlerweile nicht nur mehr Eier als vor einigen Jahren, sondern das auch noch früher im Jahr. So haben die Jungen bessere Chancen zu überleben. Optimalerweise schlüpfen die, wenn es gerade am meisten Nahrung im Angebot gibt. Und dieser optimale Zeitraum wandert durch den Klimawandel im Jahr nach vorne. Auch die Kohlmeise oder der Eichelhäher legen ihre Eier mittlerweile früher im Jahr.

Die Forscher befürchten, dass es um seltene oder bedrohte Arten sogar noch schlechter stehen könnte. Denn damit sich Arten an veränderte Umweltbedingungen anpassen können, brauchen sie in ihrer Gruppe möglichst viele genetische Varianten. Dann kann sich die Veranlagung durchsetzen, die am besten an die Umwelt angepasst ist. Zum Beispiel die Veranlagung, dass die Tiere ihre Eier etwas früher legen.