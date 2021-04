Bekämpft der Körper durch die Impfung tatsächlich das für die Plazentabildung wichtige Protein Syncytin-1? Viele Frauen sind verunsichert. Wir haben recherchiert, was an dem Gerücht aus dem Netz dran ist und klären gemeinsam mit Wissenschaftlern auf, ob die Fruchtbarkeit durch die Impfung in Gefahr ist.