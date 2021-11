Die Türkei setzt auf Atomenergie. Seit Jahrzehnten wird geplant und verworfen. Sogar ein Ausstiegsdatum ist schon mal genannt worden, bevor überhaupt der erste Reaktor in Betrieb genommen ist. In zwei Jahren soll das erste AKW Akkuyu endlich ans Netz gehen. Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Atomenergie weiter vorantreiben und spricht von zwei zusätzlichen Kraftwerken. Atomkraftgegner in der Türkei versuchen das zu verhindern– - wenn auch ihre Aussichten auf Erfolg gering sind.