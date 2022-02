Trendwende für das Auerhuhn?

Wenn es so etwas wie ein heimliches Wappentier des Schwarzwaldes gibt, dann ist es wohl der Auerhahn. Denn einst war das Tier in den dortigen Wäldern weit verbreitet und so etwas wie der Charakter-Vogel der Region. Doch das ist lange her. Die Bestände sind kurz davor, zusammenzubrechen. Heute nun hat die Landesregierung ein Maßnahmenpaket angekündigt, mit dem die Zahl der Auerhühner bald wieder steigen soll. Was drin steht, und warum das so nötig ist, dazu Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion….