Die Bundesliga ist in eine neue Saison gestartet. Fußball. Das sind wahre Leidenschaft, echte Emotionen… und Klimaschutz? Zum ersten Mal müssen Vereine in diesem Jahr Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. In Hoffenheim aber wird Klimaverantwortung schon längst gelebt und stetig weiterentwickelt, berichtet Nadine Gode.