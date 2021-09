In Mittelgebirgen wie dem Westerwald hat die Fichte keine Chance mehr. Und wie geht es dann dort weiter? Monika Runkel vom Forstamt Hachenburg hat dazu einige Ideen.Ausserdem in der Sendung: Knatsch in der EU-Kommission: Umweltkommissar widerspricht Plänen für Agrarreform. Die EU und Joe Biden: wie geht’s mit Klimaschutz und den USA weiter? Erneuerbare Energie boomen. Aber: Stromverbrauch steigt durch Energiewende an. Und: die Wölfe kommen zurück.