Lachs aus der Kohlegrube

US-Präsident Biden will die USA abnabeln von fossilen Energieträgern wie der Kohle. Und das möglichst schon bis 2035. Einige Regionen in den USA trifft das hart: West Virginia beispielsweise. Der kleine Bundesstaat in den Appalachen gehört zu den ärmsten der USA und ist wirtschaftlich abhängig von der Kohle. Alternativen gibt es kaum. Ein ehemaliger Berbau-Unternehmer will das jetzt ändern -- mit einer auf den ersten Blick bizarren Idee: einer Lachsfarm im Bergbau-Gelände. Julia Kastein berichtet: