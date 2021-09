Klimawandel im Südwesten - Was erwartet uns 2050?

Wer heute in Stuttgart eine Dachgeschoss-Wohnung kauft, muss damit rechnen, dass sie in 30 Jahren nur noch halb so viel wert ist. Über diese und andere Folgen der Klimakrise sprechen wir mit dem Journalisten und Buchautor Nick Reimer.

Weitere Themen:

Warum die Politik in Sachen Klimaschutz mehr Druck von der Straße braucht - Warum die Weltgesundheitsorganisation ihre Empfehlungen für Luftschadstoffe verschärft hat – Und: Warum Forschende Kühe aufs Klo schicken