Der neue Agrarminister Cem Özdemir von den Grünen will zusammenbringen, was bisher immer gegeneinander stand: Landwirtschaft mit Natur- Umwelt und Klimaschutz. Das dürfte diejenigen, die eine Agrarwende fordern freuen. Trotzdem gehen sie wie jedes Jahr auch heute wieder in Berlin auf die Straße unter dem Motto „Wir haben es satt“