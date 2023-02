Erneuerbare Energien sind gefragt – in Bürgerhand. Über 1000 Energiegenossenschaften gibt es mittlerweile, zum Beispiel in Heidelberg, wir haben dort mit Vorstandsfrau Laura Zöckler und Rüdiger Rowold gesprochen. Weitere Themen: Plastik in der Arktis, Ewigkeitschemikalien verboten, Notstand bei den Yanomi in Amazonien. Eine Sendung von Axel Weiß