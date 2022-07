per Mail teilen

Die Vogelbestände überwachen ist Hauptaufgabe des Vogelmonitorings in Rheinland-Pfalz, wir sprechen mit dem Biologen Dr. Christian Dietzen über das Pilotprojekt. Und: Kranichsterben im Winterquartier Israel; EU schränkt Elfenbeinhandel ein; Gewächshaus in der Antarktis; Nachhaltiger Orangenanbau durch Crowdfarming in Spanien.