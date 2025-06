Die Bewohner in den Dörfern rund um den Kahuzi-Biega-Nationalpark fällen Bäume, um daraus Holzkohle herzustellen. So können sie auch in Kriegszeiten Geld verdienen. Parkranger befürchten, dass so der Lebensraum von Gorillas und anderer Wildtiere bedroht wird (Autorin: Karin Bensch)